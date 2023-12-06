Україна цієї зими може виграти битву за енергетику, - Зеленський

Посилення сил та засобів протиповітряної оборони може дозволити Україні цієї зими захистити енергооб'єкти від ударів російських окупантів. Недопущення "блекаутів" стане великим програшем для країни-агресора.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до лідерів "Групи семи", повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку глави держави.

"Цієї зими ми маємо шанс виграти битву за енергетику", - наголосив він.

Зеленський нагадав, що минулого року РФ спробувала вдарити по Україні "блекаутом", атакуючи ракетами та дронами-камікадзе енергооб'єкти країни.

"Зараз ми посилюємо ППО, зокрема з вашою підтримкою, і якщо продовжимо це робити, якщо вистоїмо цієї зими енергетично, російський терор зазнає одного з найбільших програшів", - сказав глава держави.

Президент зазначив, що сильна ППО та сильна енергетика є можливістю "жити нашим містам, нашій економіці працювати та нашим людям повертатися".

Також Зеленський додав, що економічне зростання в Україні є одним із найвагоміших результатів цього року, і закликав його посилювати.

Удари РФ по енергетиці України

Російські терористи після майже піврічної паузи взялися знову обстрілювати енергетичні об'єкти в Україні. На початку осені через російські обстріли була пошкоджена мережа у Києві, Житомирській та Хмельницькій областях.

Нагадаємо, до прикладу, що нещодавно через падіння уламків "Шахеда" у Вінницькій області були знеструмлені споживачі. Також раніше російські загарбники вдарили по одній з українських теплоелектростанцій. Обладнання підприємства пошкоджене.

Як попереджають військові, російські окупанти накопичують ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку українських розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими.

Детальніше про те, чи буде блекаут в Україні, та що говорить влада про можливі графіки та відключення - читайте у матеріалі РБК-Україна.