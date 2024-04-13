Україна у травні може отримати ще майже 2 млрд євро від ЄС, - єврокомісар

Ukraine Facility для України

1 лютого цього року лідери країн Євросоюзу під час спеціального саміту підтримали надання Україні 50 млрд євро допомоги до 2027 року. Кошти мають поступово передати траншами в рамках програми Ukraine Facility.

Програма передбачає, що Україна повинна буде виконати низку умов для того, щоб отримувати гроші. Зокрема, продовжувати робити реформи для боротьби з корупцією і не тільки.

Більше про програму Ukraine Facility читайте в матеріалі РБК-Україна "Євросоюз пообіцяв Україні 50 млрд євро. Гроші дають під реформи із жорстким контролем".

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