Украина в мае может получить еще почти 2 млрд евро от ЕС, - еврокомиссар

Ukraine Facility для Украины

1 февраля этого года лидеры стран Евросоюза во время специального саммита поддержали предоставление Украине 50 млрд евро помощи к 2027 году. Средства должны постепенно передаться траншами в рамках программы Ukraine Facility.

Программа предусматривает, что Украина должна будет выполнить ряд условий для получения денег. В частности, продолжать реформы для борьбы с коррупцией и не только.

Больше о программе Ukraine Facility читайте в материале РБК-Украина "Евросоюз пообещал Украине 50 млрд евро. Деньги дают под реформы с жестким контролем".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.