Україна транспортувала понад 70 млн тонн вантажів завдяки морському коридору, - Зеленський

За понад рік роботи експортного морського коридору Україна транспортувала 70 мільйонів тонн вантажів. З українських портів вийшли понад 2 500 суден.
Про це повідомлє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
Як зауважив Зеленський, попри війну і російський терор, Україна продовжує бути донором глобальної продовольчої безпеки для десятків країн світу та нарощує спроможності.
"За понад рік роботи нашого експортного морського коридору було транспортовано вже 70 млн тонн вантажів. З українських портів вийшли більш ніж 2500 суден. Порти Азії, Африки, Європи та Америки приймають наші, українські вантажі. Країни від Єгипту до Індонезії, від Тунісу і Лівії до Індії, від Алжиру до Китаю отримали наше, українське зерно", - розповів Зеленський.
За його словами, завдяки гуманітарній ініціативі "Зерно з України" в Ефіопії, Сомалі, Ємені та Судані.
У липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла транспортувати українське зерно через Чорне море. У відповідь Україна вирішила самостійно відновити експорт, без залучення країни-агресора. Російська сторона намагалася перешкодити роботі "зернового коридору", завдаючи ударів по портам та інфраструктурі.
Проте завдяки зусиллям українських військових та міжнародній дипломатії, ці атаки вдалося зупинити. В серпні Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден, які насамперед призначені для виходу суден, що залишилися в українських портах з початку війни.
Повідомляли у Центрі транспортних стратегій, за півроку роботи організованого Україною Чорноморського коридору, з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу. З них 14,3 млн тонн - продукція українських аграріїв.
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