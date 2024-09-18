Україна транспортувала понад 70 млн тонн вантажів завдяки морському коридору, - Зеленський

"Зерновий коридор"

У липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла транспортувати українське зерно через Чорне море. У відповідь Україна вирішила самостійно відновити експорт, без залучення країни-агресора. Російська сторона намагалася перешкодити роботі "зернового коридору", завдаючи ударів по портам та інфраструктурі.

Проте завдяки зусиллям українських військових та міжнародній дипломатії, ці атаки вдалося зупинити. В серпні Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден, які насамперед призначені для виходу суден, що залишилися в українських портах з початку війни.

Повідомляли у Центрі транспортних стратегій, за півроку роботи організованого Україною Чорноморського коридору, з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу. З них 14,3 млн тонн - продукція українських аграріїв.

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