Украина транспортировала более 70 млн тонн грузов благодаря морскому коридору, - Зеленский

Как заметил Зеленский, несмотря на войну и российский террор, Украина продолжает быть донором глобальной продовольственной безопасности для десятков стран мира и увеличивает возможности.

"За более года работы нашего экспортного морского коридора было транспортировано уже 70 млн тонн грузов. Из украинских портов вышли более 2500 судов. Порты Азии, Африки, Европы и Америки принимают наши, украинские грузы. Страны от Египта до Индонезии, от Туниса и Ливии в Индию, от Алжира в Китай получили наше, украинское зерно", - рассказал Зеленский.

По его словам, благодаря гуманитарной инициативе "Зерно из Украины" в Эфиопии, Сомали, Йемене и Судане.