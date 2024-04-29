Україна тимчасово відступить від Європейської конвенції про захист прав людини

Україна переглянула положення своєї заяви про відступ від зобов'язань у межах Європейської конвенції з прав людини та пакту про громадянські та політичні права під час воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ , опублікований на сайті Ради Європи.
Так, згідно з документом, військове керівництво України має право обмежувати свободу пересування громадян, оглядати речі, а також примусово відчужувати майно для потреб держави.
"На виконання ст. 3 указу президента у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, можуть бути тимчасово обмежені на період воєнного стану", - ідеться в документі.
Зокрема, на період воєнного стану можуть здійснюватися такі правові заходи:
Крім цього, дозволено проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажобагажу, службових приміщень і житла громадян, за винятком встановленого порядку, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України.
Також в Україні може встановлюватися заборона або обмеження вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, де введено воєнний стан.
В Україні з 24 лютого 2022 року діє воєнний стан. Відтоді його вже кілька разів продовжували. Востаннє це відбувалося 14 лютого 2024 року, коли Верховна рада проголосувала за продовження воєнного стану на 90 днів, до 13 травня 2024 року.
Воєнний стан - це особливий правовий режим, який запроваджують у країні в разі виникнення зовнішньої загрози або агресії. Метою воєнного стану є забезпечення безпеки громадян і держави, захист суверенітету і територіальної цілісності країни, відбиття агресії.
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