Украина временно отступит от Европейской конвенции о защите прав человека

Так, согласно документу, военное руководство Украины имеет право ограничивать свободу передвижения граждан, осматривать вещи, а также принудительно отчуждать имущество для нужд государства.

"Во исполнение ст. 3 указа президента в связи с введением военного положения на Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, могут быть временно ограничены на период военного положения", - говорится в документе.

В частности, на период военного положения могут осуществляться следующие правовые меры:

принудительно отчуждать имущество для нужд государства,

вводить комендантский час,

устанавливать особый режим въезда и выезда,

вводить запрет на мирные собрания и митинги.

Помимо этого разрешено проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузобагажа, служебных помещений и жилья граждан, за исключением установленного порядка, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины.

Также в Украине может устанавливаться запрет или ограничение выбора места пребывания или места жительства лиц на территории, где введено военное положение.