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Украина временно отступит от Европейской конвенции о защите прав человека

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина пересмотрела положения своего заявления об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, который опубликован на сайте Совета Европы.

Так, согласно документу, военное руководство Украины имеет право ограничивать свободу передвижения граждан, осматривать вещи, а также принудительно отчуждать имущество для нужд государства. 

"Во исполнение ст. 3 указа президента в связи с введением военного положения на Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, могут быть временно ограничены на период военного положения", - говорится в документе. 

В частности, на период военного положения могут осуществляться следующие правовые меры:

  • принудительно отчуждать имущество для нужд государства,
  • вводить комендантский час,
  • устанавливать особый режим въезда и выезда,
  • вводить запрет на мирные собрания и митинги. 

Помимо этого разрешено проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузобагажа, служебных помещений и жилья граждан, за исключением установленного порядка, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины. 

Также в Украине может устанавливаться запрет или ограничение выбора места пребывания или места жительства лиц на территории, где введено военное положение. 

Военное положение в Украине

В Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение. С тех пор оно уже несколько раз продлевалось. В последний раз это происходило 14 февраля 2024 года, когда Верховная рада проголосовала за продление военного положения на 90 дней, до 13 мая 2024 года.

Военное положение - это особый правовой режим, который вводится в стране в случае возникновения внешней угрозы или агрессии. Целью военного положения является обеспечение безопасности граждан и государства, защита суверенитета и территориальной целостности страны, отражение агрессии.

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