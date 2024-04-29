Україна тимчасово відступить від Європейської конвенції про захист прав людини

Україна переглянула положення своєї заяви про відступ від зобов'язань у межах Європейської конвенції з прав людини та пакту про громадянські та політичні права під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ , опублікований на сайті Ради Європи.

Так, згідно з документом, військове керівництво України має право обмежувати свободу пересування громадян, оглядати речі, а також примусово відчужувати майно для потреб держави.

"На виконання ст. 3 указу президента у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, можуть бути тимчасово обмежені на період воєнного стану", - ідеться в документі.

Зокрема, на період воєнного стану можуть здійснюватися такі правові заходи:

примусово відчужувати майно для потреб держави,

запроваджувати комендантську годину,

встановлювати особливий режим в'їзду та виїзду,

запроваджувати заборону на мирні зібрання і мітинги.

Крім цього, дозволено проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажобагажу, службових приміщень і житла громадян, за винятком встановленого порядку, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України.

Також в Україні може встановлюватися заборона або обмеження вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, де введено воєнний стан.