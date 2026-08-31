Україна терміново запросила в Нідерландів військову допомогу в розмірі 2 млрд євро

За словами дипломата, додаткові сили ППО потрібні вже зараз для захисту людей від російських балістичних і гіперзвукових ракет. Ворог посилив атаки не лише по енергетиці, а й по цивільній інфраструктурі - торгових центрах та універмагах.

Україна пропонує залучити 2 млрд євро з коштів, які зарезервовані на майбутні періоди, поки нідерландський уряд веде напружені бюджетні переговори.

Гроші планують використати на ракети для систем протиповітряної оборони та виробництво перехоплювачів безпілотників.

Нідерланди й раніше ухвалювали рішення про дострокове використання зарезервованої допомоги. Зокрема, влітку міністерка оборони країни Ділан Єшільгоз-Зегеріус оголосила про спрямування 437 млн євро з коштів, передбачених на пізніший період.

Загалом уряд Нідерландів щороку виділяє з державного бюджету 3 млрд євро на військову підтримку України.