Україна терміново запросила в Нідерландів військову допомогу в розмірі 2 млрд євро

Україна просить уряд Нідерландів достроково надати 2 млрд євро із зарезервованої військової допомоги. Ці кошти необхідні для закупівлі ракет ППО та виробництва перехоплювачів дронів.
Про це заявив посол України в Нідерландах Андрій Костін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на De Volkskrant.
За словами дипломата, додаткові сили ППО потрібні вже зараз для захисту людей від російських балістичних і гіперзвукових ракет. Ворог посилив атаки не лише по енергетиці, а й по цивільній інфраструктурі - торгових центрах та універмагах.
Україна пропонує залучити 2 млрд євро з коштів, які зарезервовані на майбутні періоди, поки нідерландський уряд веде напружені бюджетні переговори.
Гроші планують використати на ракети для систем протиповітряної оборони та виробництво перехоплювачів безпілотників.
Нідерланди й раніше ухвалювали рішення про дострокове використання зарезервованої допомоги. Зокрема, влітку міністерка оборони країни Ділан Єшільгоз-Зегеріус оголосила про спрямування 437 млн євро з коштів, передбачених на пізніший період.
Загалом уряд Нідерландів щороку виділяє з державного бюджету 3 млрд євро на військову підтримку України.
Нагадаємо, нещодавно глава Міноборони Нідерландів заявила, що країна більше не має можливості надавати пряму військову підтримку Україні. Вона зазначила, що закликатиме інші країни допомагати Києву, але Амстердам вже зробив все, що міг.
На питання щодо запитів на ракети до ЗРК Patriot Єшільгоз-Зегеріус підкреслила, що країна "досягла межі своїх можливостей".