Украина срочно запросила у Нидерландов военную помощь в размере 2 млрд евро

Украина просит правительство Нидерландов досрочно выделить 2 млрд евро из зарезервированной военной помощи. Эти средства необходимы для закупки ракет ПВО и производства перехватчиков дронов.
Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Андрей Костин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Volkskrant.
По словам дипломата, дополнительные силы ПВО нужны уже сейчас для защиты людей от российских баллистических и гиперзвуковых ракет. Враг усилил атаки не только по энергетике, но и по гражданской инфраструктуре - торговым центрам и универмагам.
Украина предлагает привлечь 2 млрд евро из средств, зарезервированных на будущие периоды, пока нидерландское правительство ведет напряженные бюджетные переговоры.
Деньги планируют использовать на ракеты для систем противовоздушной обороны и производство перехватчиков беспилотников.
Нидерланды и раньше принимали решение о досрочном использовании зарезервированной помощи. В частности, летом министр обороны страны Дилан Ешильгоз-Зегериус объявила о направлении 437 млн евро из средств, предусмотренных на более поздний период.
В целом, правительство Нидерландов ежегодно выделяет из государственного бюджета 3 млрд евро на военную поддержку Украины.
Напомним, недавно глава Минобороны Нидерландов заявила, что у страны больше нет возможности оказывать прямую военную поддержку Украине. Она отметила, что будет призывать другие страны помогать Киеву, но Амстердам уже сделал все, что мог.
На вопрос о запросах на ракеты к ЗРК Patriot Ешильгоз-Зегериус подчеркнула, что страна "достигла предела своих возможностей".