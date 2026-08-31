Украина срочно запросила у Нидерландов военную помощь в размере 2 млрд евро

По словам дипломата, дополнительные силы ПВО нужны уже сейчас для защиты людей от российских баллистических и гиперзвуковых ракет. Враг усилил атаки не только по энергетике, но и по гражданской инфраструктуре - торговым центрам и универмагам.

Украина предлагает привлечь 2 млрд евро из средств, зарезервированных на будущие периоды, пока нидерландское правительство ведет напряженные бюджетные переговоры.

Деньги планируют использовать на ракеты для систем противовоздушной обороны и производство перехватчиков беспилотников.

Нидерланды и раньше принимали решение о досрочном использовании зарезервированной помощи. В частности, летом министр обороны страны Дилан Ешильгоз-Зегериус объявила о направлении 437 млн евро из средств, предусмотренных на более поздний период.

В целом, правительство Нидерландов ежегодно выделяет из государственного бюджета 3 млрд евро на военную поддержку Украины.