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Украина срочно запросила у Нидерландов военную помощь в размере 2 млрд евро

21:39 31.08.2026 Пн
2 мин
Амстердам уже разрешал досрочно использовать зарезервированную помощь
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дилан Ешильгоз-Зегериус (mod.gov ua)

Украина просит правительство Нидерландов досрочно выделить 2 млрд евро из зарезервированной военной помощи. Эти средства необходимы для закупки ракет ПВО и производства перехватчиков дронов.

Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Андрей Костин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Volkskrant.

По словам дипломата, дополнительные силы ПВО нужны уже сейчас для защиты людей от российских баллистических и гиперзвуковых ракет. Враг усилил атаки не только по энергетике, но и по гражданской инфраструктуре - торговым центрам и универмагам.

Украина предлагает привлечь 2 млрд евро из средств, зарезервированных на будущие периоды, пока нидерландское правительство ведет напряженные бюджетные переговоры.

Деньги планируют использовать на ракеты для систем противовоздушной обороны и производство перехватчиков беспилотников.

Нидерланды и раньше принимали решение о досрочном использовании зарезервированной помощи. В частности, летом министр обороны страны Дилан Ешильгоз-Зегериус объявила о направлении 437 млн евро из средств, предусмотренных на более поздний период.

В целом, правительство Нидерландов ежегодно выделяет из государственного бюджета 3 млрд евро на военную поддержку Украины.

Напомним, недавно глава Минобороны Нидерландов заявила, что у страны больше нет возможности оказывать прямую военную поддержку Украине. Она отметила, что будет призывать другие страны помогать Киеву, но Амстердам уже сделал все, что мог.

На вопрос о запросах на ракеты к ЗРК Patriot Ешильгоз-Зегериус подчеркнула, что страна "достигла предела своих возможностей".

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