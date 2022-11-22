Україна, Тайвань та "ядерка". Остін вперше зустрівся з главою Міноборони Китаю

"Остін обговорив неспровоковану війну Росії проти України і наголосив, що і Сполучені Штати, і КНР виступають проти застосування ядерної зброї або загроз її застосування", - йдеться у повідомленні.

Глава Пентагону підтвердив, що Сполучені Штати, як і раніше, віддані політиці одного Китаю, наголосивши на важливості миру і стабільності в протоці між Китаєм і Тайванем.

"Він наголосив на своєму неприйнятті односторонніх змін статус-кво і закликав КНР утримуватися від подальших дестабілізуючих дій щодо Тайваню", - йдеться в повідомленні.

Крім того, глава Пентагону висловив занепокоєння "з приводу дедалі небезпечнішої поведінки" венних літаків Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, що збільшує ризик аварії. Остін також підтвердив, що "Сполучені Штати продовжуватимуть літати, плавати та діяти скрізь, де це дозволяє міжнародне право".

Остін також висловив стурбованість з приводу недавніх провокацій з боку КНДР і закликав Китай повністю забезпечити дотримання існуючих резолюцій Ради Безпеки ООН щодо незаконних військових програм КНДР.