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Україна, Тайвань та "ядерка". Остін вперше зустрівся з главою Міноборони Китаю

Фото: міністр оборони США Ллойд Дж. Остін (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Глава Пентагону Ллойд Остін вперше зустрівся з військовими міністром Китаю генералом Вей Фенхе. Міністри обговорили оборонні відносини США та КНР, а також питання регіональної та глобальної безпеки на полях саміту АСЕАН у Камбоджі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США .

"Остін обговорив неспровоковану війну Росії проти України і наголосив, що і Сполучені Штати, і КНР виступають проти застосування ядерної зброї або загроз її застосування", - йдеться у повідомленні.

Глава Пентагону підтвердив, що Сполучені Штати, як і раніше, віддані політиці одного Китаю, наголосивши на важливості миру і стабільності в протоці між Китаєм і Тайванем.

"Він наголосив на своєму неприйнятті односторонніх змін статус-кво і закликав КНР утримуватися від подальших дестабілізуючих дій щодо Тайваню", - йдеться в повідомленні.

Крім того, глава Пентагону висловив занепокоєння "з приводу дедалі небезпечнішої поведінки" венних літаків Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, що збільшує ризик аварії. Остін також підтвердив, що "Сполучені Штати продовжуватимуть літати, плавати та діяти скрізь, де це дозволяє міжнародне право".

Остін також висловив стурбованість з приводу недавніх провокацій з боку КНДР і закликав Китай повністю забезпечити дотримання існуючих резолюцій Ради Безпеки ООН щодо незаконних військових програм КНДР.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що ЗСУ у зимові місяці будуть у "набагато кращому стані, ніж їхні противники" завдяки підтримці, яку надали США.

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