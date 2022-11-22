RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина, Тайвань и "ядерка". Остин впервые встретился с главой Минобороны Китая

Фото: министр обороны США Ллойд Дж. Остин (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Глава Пентагона Ллойд Остин впервые встретился с военными министром Китая генералом Вэй Фэнхэ. Министры обсудили оборонные отношения США и КНР, а также вопросы региональной и глобальной безопасности на полях саммита АСЕАН в Камбодже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США.

"Остин обсудил неспровоцированную войну России против Украины и подчеркнул, что и Соединенные Штаты, и КНР выступают против применения ядерного оружия или угроз его применения", - говорится в сообщении.

Глава Пентагона подтвердил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены политике одного Китая, отметив важность мира и стабильности в проливе между Китаем и Тайванем.

"Он подчеркнул свое неприятие односторонних изменений статус-кво и призвал КНР воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий в отношении Тайваня", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава Пентагона выразил обеспокоенность "по поводу все более опасного поведения" венных самолетов Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, что увеличивает риск аварии. Остин также подтвердил, что "Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право".

Остин также выразил обеспокоенность по поводу недавних провокаций со стороны КНДР и призвал Китай полностью обеспечить соблюдение существующих резолюций Совета Безопасности ООН в отношении незаконных военных программ КНДР.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ВСУ в зимние месяцы будут в "намного лучшем состоянии, чем их противники" благодаря поддержке, которую оказали США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиПентагонКитай