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Україна та Туреччина нарощують співпрацю в ОПК: що заявив посол

10:23 03.09.2026 Чт
2 хв
Посол розповів про позицію Анкари
aimg Роман Кот aimg Анастасія Никончук
Україна та Туреччина нарощують співпрацю в ОПК: що заявив посол Фото: посол України у Туреччині Наріман Джелял (РБК-Україна)
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Україна та Туреччина мають потенціал для розвитку співробітництва в оборонно-промисловій сфері, проте Анкара підходить до цього напряму обережно.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України у Туреччині Наріман Джелял.

За словами дипломата, Туреччина виявляє неабиякий інтерес до співпраці в оборонно-промисловій сфері, проте підходить до цього питання обережно.

За останні 10-15 років турецький оборонно-промисловий комплекс помітно виріс і продовжує активно розвиватися.

"Туреччина дуже зацікавлена, але обережно ставиться до цього напряму. За останні 10-15 років оборонно-промисловий комплекс Туреччини динамічно зростає", - заявив Джелял.

Джелял наголосив, що розвитку національного ОПК сприяє і держава. Як приклад він навів турецьку компанію HAVELSAN, яка уклала прямий контракт із НАТО.

"Держава цьому сприяє. Наприклад, турецька компанія HAVELSAN уклала прямий контракт із НАТО. Хіба це не показник визнання результатів її роботи?", - сказав Джелял.

За словами посла, український досвід в оборонній сфері викликає у Туреччині повагу та інтерес. Водночас Анкара розвиває самостійність не лише у зовнішній політиці, а й у оборонному секторі.

"Наш досвід в оборонній сфері викликає повагу та зацікавленість. У той же час Туреччина формує автономність не лише у зовнішній політиці, а й в оборонному секторі", - підсумував посол.

Нагадаємо, щопосол України в Туреччині Наріман Джелял заявив, що Анкара неодноразово допомагала домагатися звільнення українців з російського полону, у тому числі військових та цивільних, проте частина турецьких ініціатив стикається з блокуванням з боку іншої країни.

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