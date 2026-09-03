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Украина и Турция наращивают сотрудничество в ОПК: что заявил посол

10:23 03.09.2026 Чт
2 мин
Посол рассказал о позиции Анкары
aimg Роман Кот aimg Анастасия Никончук
Украина и Турция наращивают сотрудничество в ОПК: что заявил посол Фото: посол Украины в Турции Нариман Джелял (РБК-Украина)
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Украина и Турция имеют потенциал для развития сотрудничества в оборонно-промышленной сфере, однако Анкара подходит к этому направлению осторожно

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Турции Нариман Джелял.

По словам дипломата, Турция проявляет большой интерес к сотрудничеству в оборонно-промышленной сфере, однако подходит к этому вопросу осторожно.

При этом за последние 10-15 лет турецкий оборонно-промышленный комплекс заметно вырос и продолжает активно развиваться.

"Турция очень заинтересована, но осторожно относится к этому направлению. За последние 10-15 лет оборонно-промышленный комплекс Турции динамично растет", - заявил Джелял.

Джелял подчеркнул, что развитию национального ОПК способствует и государство. В качестве примера он привел турецкую компанию HAVELSAN, которая заключила прямой контракт с НАТО.

"Государство этому способствует. Например, турецкая компания HAVELSAN заключила прямой контракт с НАТО. Разве это не показатель признания результатов ее работы?", - сказал Джелял.

По словам посла, украинский опыт в оборонной сфере вызывает в Турции уважение и интерес. Вместе с тем Анкара развивает самостоятельность не только во внешней политике, но и в оборонном секторе.

"Наш опыт в оборонной сфере вызывает уважение и заинтересованность. В то же время Турция формирует автономность не только во внешней политике, но и в оборонном секторе", - подвел итог посол.

Напоминаем, что посол Украины в Турции Нариман Джелял заявил, что Анкара неоднократно помогала добиваться освобождения украинцев из российского плена, в том числе военных и гражданских, однако часть турецких инициатив сталкивается с блокированием со стороны другой страны.

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