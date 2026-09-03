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Хто заважає Туреччині сприяти поверненню українців з полону: пояснення посла

09:51 03.09.2026 Чт
2 хв
Анкара могла б зробити набагато більше, якби не серйозні перешкоди у цьому питанні
aimg Роман Кот aimg Юлія Капітонова
Хто заважає Туреччині сприяти поверненню українців з полону: пояснення посла Фото: посол України в Туреччині Наріман Джелял (РБК-Україна)
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Туреччина багато разів сприяла звільненню українських громадян із російського полону - як військових, так і цивільних. Однак чимало її ініціатив блокує інша країна.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України в Туреччині Наріман Джелял.

"Зокрема, моя власна історія засвідчує активну роль безпосередньо президента Ердогана", - зауважив посол.

Що важливо розуміти, Наріман Джелял у 2021-2024 роках перебував у російському полоні і був звільнений за посередництва Туреччини.

На його переконання, прогрес у питанні обміну полоненими між Україною та РФ залежить саме від перебігу переговорів.

Джелял наголосив, що посольство має з Анкарою прямі й регулярні контакти на відповідному рівні.

Так, турецька влада допомагає Києву передавати Москві певні пропозиції.

Однак головною перепоною для України та Туреччини в цьому питанні залишається позиція Росії.

"Наприклад, ми пропонували, щоб турецький омбудсмен здійснив візити до місць утримання наших військових чи цивільних. Хоча б тих, хто перебуває у важкому стані, - хворих, літніх людей, жінок. Турецька сторона готова діяти. Але ці пропозиції постійно зустрічають "ні" з російського боку", - розповів Джелял.

За його словами, Україна активно намагається організувати зустрічі представників турецької влади з родичами полонених та політичних в'язнів. Інколи це відбувається непублічно.

"Дуже показово й те, що в Туреччині можливі публічні заходи за участю родичів військовополонених. Наприклад, як на День Незалежності України", - наголосив посол.

До речі, Джелял розповів, як Анкара ставиться до паузи у переговорах між Україною та РФ.

Окрім того, він попередив, що вільна торгівля з Туреччиною несе українському бізнесу можливості й виклики.

Також посол пояснив, хто може відіграти ключову роль у припиненні атак в Чорному морі.

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Війна Росії проти України Туреччина Обмін полоненими Російська Федерація
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