Україна та Туреччина можуть почати співпрацю в сфері супутникових технологій, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і Туреччина обговорили та розглядають можливість співпраці у сфері супутникових технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави телеканалу CNN Türk .

Після візиту та офіційних зустрічей Зеленського у Туреччині у президента запитали, чи розглядаються можливісті спільного виробництва або розробки технологій із Туреччиною, зокрема супутникових.

"Ми працюватимемо і в цій сфері. Це питання також обговорили й розглянули. Погодьтеся, це непроста справа", - відповів він.

Також Зеленський наголосив на важливості власних технологічних розробок, оскільки це має значення для безпеки обох держав.

"Для обох держав безпека має велике значення. Без власних розробок, без власних технологій, зокрема й у космічній сфері, нам складно рухатися вперед", - резюмував президент.