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Украина и Турция могут начать сотрудничество в сфере спутниковых технологий, - Зеленский

03:40 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Украина и Турция могут начать сотрудничество в сфере спутниковых технологий, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция обсудили и рассматривают возможность сотрудничества в сфере спутниковых технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства телеканала CNN Türk.

После визита и официальных встреч Зеленского в Турции у президента спросили, рассматриваются ли возможности совместного производства или разработки технологий с Турцией, в том числе спутниковых.

"Мы будем работать и в этой сфере. Этот вопрос также обсудили и рассмотрели. Согласитесь, это непростое дело", – ответил он.

Также Зеленский отметил важность собственных технологических разработок, поскольку это имеет значение для безопасности обоих государств.

"Для обоих государств безопасность имеет большое значение. Без собственных разработок, без собственных технологий, в том числе и в космической сфере, нам сложно двигаться вперед", – резюмировал президент.

Что еще важно знать

Напомним, 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По итогу этой встречи украинский лидер анонсировал, что Украина готовится к дипломатическим переговорам в трехсторонней формате в первой половине ноября и рассматривает привлечение Турции к этому диалогу.

Также Зеленский заявил, что готов провести личную встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным в Турции. Он рассчитывает, что этой встрече поспособствует Эрдоган, а главное цель - достичь прекращение огня по всей линии фронта.

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