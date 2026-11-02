Украина и Турция могут начать сотрудничество в сфере спутниковых технологий, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция обсудили и рассматривают возможность сотрудничества в сфере спутниковых технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства телеканала CNN Türk .

После визита и официальных встреч Зеленского в Турции у президента спросили, рассматриваются ли возможности совместного производства или разработки технологий с Турцией, в том числе спутниковых.

"Мы будем работать и в этой сфере. Этот вопрос также обсудили и рассмотрели. Согласитесь, это непростое дело", – ответил он.

Также Зеленский отметил важность собственных технологических разработок, поскольку это имеет значение для безопасности обоих государств.

"Для обоих государств безопасность имеет большое значение. Без собственных разработок, без собственных технологий, в том числе и в космической сфере, нам сложно двигаться вперед", – резюмировал президент.