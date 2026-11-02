Украина и Турция могут начать сотрудничество в сфере спутниковых технологий, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция обсудили и рассматривают возможность сотрудничества в сфере спутниковых технологий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства телеканала CNN Türk.
После визита и официальных встреч Зеленского в Турции у президента спросили, рассматриваются ли возможности совместного производства или разработки технологий с Турцией, в том числе спутниковых.
"Мы будем работать и в этой сфере. Этот вопрос также обсудили и рассмотрели. Согласитесь, это непростое дело", – ответил он.
Также Зеленский отметил важность собственных технологических разработок, поскольку это имеет значение для безопасности обоих государств.
"Для обоих государств безопасность имеет большое значение. Без собственных разработок, без собственных технологий, в том числе и в космической сфере, нам сложно двигаться вперед", – резюмировал президент.
Что еще важно знать
Напомним, 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По итогу этой встречи украинский лидер анонсировал, что Украина готовится к дипломатическим переговорам в трехсторонней формате в первой половине ноября и рассматривает привлечение Турции к этому диалогу.
Также Зеленский заявил, что готов провести личную встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным в Турции. Он рассчитывает, что этой встрече поспособствует Эрдоган, а главное цель - достичь прекращение огня по всей линии фронта.