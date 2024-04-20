Гарантії безпеки. Зеленський розповів, коли чекати угоду зі США

Україна наближається до угоди про гарантії безпеки з США. Документ можуть підписати після того, як завершиться історія з розглядом допомоги Україні в Конгресі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"У нас вже 9 договорів. Ми наближаємось до важливого договору зі США. Після того, як ми пройдемо Конгрес, ми прийдемо до цієї потужної угоди зі США", - сказав президент у розмові з представниками бразильських ЗМІ. Як додав Зеленський, це стосується не тільки військової підтримки України з боку США, але й зачіпатиме гуманітарні аспекти, відновлення, фінансову підтримку та енергетичну.