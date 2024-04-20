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Гарантії безпеки. Зеленський розповів, коли чекати угоду зі США

Київ, Субота 20 квітня 2024 18:05
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Гарантії безпеки. Зеленський розповів, коли чекати угоду зі США Фото: Володимир Зеленський і Джо Байден, президенти України і США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Україна наближається до угоди про гарантії безпеки з США. Документ можуть підписати після того, як завершиться історія з розглядом допомоги Україні в Конгресі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"У нас вже 9 договорів. Ми наближаємось до важливого договору зі США. Після того, як ми пройдемо Конгрес, ми прийдемо до цієї потужної угоди зі США", - сказав президент у розмові з представниками бразильських ЗМІ.

Як додав Зеленський, це стосується не тільки військової підтримки України з боку США, але й зачіпатиме гуманітарні аспекти, відновлення, фінансову підтримку та енергетичну.

Гарантії безпеки для України

Минулого року країни G7 підписали спільну декларацію про гарантії безпеки України. До цієї декларації може приєднатися будь-яка країна, яка готова на двосторонньому рівні погодитися надати Україні військову чи фінансову підтримку.

Наразі угоди про гарантії безпеки підписані з Британією, Канадою, Німеччиною, Францією, Данією, Італією, Фінляндією, Нідерландами та Латвією.

Як заявляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак, угода про гарантії безпеки зі США повинна працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем.

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