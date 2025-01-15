Україна та США працюють над зустріччю з Трампом після інавгурації, - Зеленський

Вибори в США

Попри те, що з виборів президента Сполучених Штатів Америки (США) минуло декілька місяців, Трамп наразі залишається в статусі новообраного лідера. Інавгурація, згідно з американською конституцією, відбудеться 20 січня, або ж 21-го, якщо попередній день припадає на неділю.

Тим часом радники Трампа вважають, що Україна та Росія можуть досягти мирної угоди вже найближчими місяцями.

Детальніше про те, чого очікувати Україні від президентства республіканця - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.