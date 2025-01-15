Украина и США работают над встречей с Трампом после инаугурации, - Зеленский

Выборы в США

Несмотря на то, что с выборов президента Соединенных Штатов Америки (США) прошло несколько месяцев, Трамп пока остается в статусе новоизбранного лидера. Инаугурация, согласно американской конституции, состоится 20 января, или же 21-го, если предыдущий день приходится на воскресенье.

Между тем советники Трампа считают, что Украина и Россия могут достичь мирного соглашения уже в ближайшие месяцы.

Подробнее о том, чего ожидать Украине от президентства республиканца - читайте в материале РБК-Украина.

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