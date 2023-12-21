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Україна та США підписали меморандум про співробітництво у сфері ядерної безпеки

Четвер 21 грудня 2023 15:39
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Україна та США підписали меморандум про співробітництво у сфері ядерної безпеки Фото: український та американський ядерні регулятори підписали меморандум про співробітництво (snriu.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Ядерні регулятори України та Сполучених Штатів Америки (США) підписали Меморандум про співробітництво у галузі ядерної та радіаційної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки України.

З української сторони документ підписав в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков, а з боку Штатів - голова Комісії ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки (US NRС) Крістофер Т. Хенсон.

Що передбачає Меморандум:

  • продовження та поглиблення співробітництва,
  • обмін досвідом,
  • взаємодія між регулюючими органами країн щодо регулювання та нагляду за безпекою та захищеністю ядерних установок та радіоактивних матеріалів, застосуванням гарантій, впливом на довкілля ядерних установок та радіоактивних матеріалів.

Так, у документі заплановані проекти спільних програм з низки важливих напрямів у сфері ядерної та радіаційної безпеки. Серед них:

  • вивчення практики США щодо оцінки безпеки майданчиків АЕС, зокрема розміщення малих модульних реакторів, з метою перегляду та оновлення відповідних нормативних вимог України;
  • дослідження безпеки реакторних установок США з використанням передових технологій, які потенційно можуть бути застосовані в Україні;
  • розробку керівництва з оцінки безпеки демонтажу конструкцій об'єкта "Укриття" під Новим безпечним конфайнментом;
  • розробку методології оцінки безпеки пакувальних комплектів для перевезення радіоактивних матеріалів;
  • підтримку діяльності Держатомрегулювання у плані посилення готовності та реагування на надзвичайні ситуації;
  • зміцнення інфраструктури Держатомрегулювання для забезпечення виконання регуляторних функцій в умовах воєнного стану;
  • модернізацію системи обліку джерел іонізуючого випромінювання;
  • вивчення досвіду регуляторної діяльності US NRC з виведення з експлуатації видобувних і переробних об'єктів уранової галузі.

Керівник Держатомрегулювання України Коріков назвав підписання відповідного меморандуму "логічним продовженням тієї активної співпраці, яка сьогодні реалізується між американським та українським ядерними регуляторами".

Раніше у грудні повідомлялося, що "Енергоатом" підписав угоду з Westinghouse Electric Company про купівлю обладнання реакторного острову для енергоблоку №5 Хмельницької АЕС, який будуватиметься за американською технологією АР1000.

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Сполучені Штати Америки Ядерна безпека радиационная опасность
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