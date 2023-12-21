Україна та США підписали меморандум про співробітництво у сфері ядерної безпеки
Ядерні регулятори України та Сполучених Штатів Америки (США) підписали Меморандум про співробітництво у галузі ядерної та радіаційної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки України.
З української сторони документ підписав в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков, а з боку Штатів - голова Комісії ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки (US NRС) Крістофер Т. Хенсон.
Що передбачає Меморандум:
- продовження та поглиблення співробітництва,
- обмін досвідом,
- взаємодія між регулюючими органами країн щодо регулювання та нагляду за безпекою та захищеністю ядерних установок та радіоактивних матеріалів, застосуванням гарантій, впливом на довкілля ядерних установок та радіоактивних матеріалів.
Так, у документі заплановані проекти спільних програм з низки важливих напрямів у сфері ядерної та радіаційної безпеки. Серед них:
- вивчення практики США щодо оцінки безпеки майданчиків АЕС, зокрема розміщення малих модульних реакторів, з метою перегляду та оновлення відповідних нормативних вимог України;
- дослідження безпеки реакторних установок США з використанням передових технологій, які потенційно можуть бути застосовані в Україні;
- розробку керівництва з оцінки безпеки демонтажу конструкцій об'єкта "Укриття" під Новим безпечним конфайнментом;
- розробку методології оцінки безпеки пакувальних комплектів для перевезення радіоактивних матеріалів;
- підтримку діяльності Держатомрегулювання у плані посилення готовності та реагування на надзвичайні ситуації;
- зміцнення інфраструктури Держатомрегулювання для забезпечення виконання регуляторних функцій в умовах воєнного стану;
- модернізацію системи обліку джерел іонізуючого випромінювання;
- вивчення досвіду регуляторної діяльності US NRC з виведення з експлуатації видобувних і переробних об'єктів уранової галузі.
Керівник Держатомрегулювання України Коріков назвав підписання відповідного меморандуму "логічним продовженням тієї активної співпраці, яка сьогодні реалізується між американським та українським ядерними регуляторами".
Раніше у грудні повідомлялося, що "Енергоатом" підписав угоду з Westinghouse Electric Company про купівлю обладнання реакторного острову для енергоблоку №5 Хмельницької АЕС, який будуватиметься за американською технологією АР1000.
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