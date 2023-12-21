Украина и США подписали меморандум о сотрудничестве в области ядерной безопасности

Ядерные регуляторы Украины и Соединенных Штатов Америки (США) подписали Меморандум о сотрудничестве в области ядерной и радиационной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции по ядерной и радиационной безопасности Украины.

Руководитель Госатомрегулирования Украины Кориков назвал подписание соответствующего меморандума "логическим продолжением того активного сотрудничества, которое сегодня реализуется между американским и украинским ядерными регуляторами".

Такде в документе запланированы проекты совместных программ по ряду важных направлений в области ядерной и радиационной безопасности. Среди них:

С украинской стороны документа подписал и.о. главы Госатомрегулирования Олег Кориков, а со стороны Штатов - глава Комиссии ядерного регулирования Соединенных Штатов Америки (US NRС) Кристофер Т. Хенсон.

Ранее в декабре сообщалось, что "Энергоатом" подписал соглашение с Westinghouse Electric Company о покупке оборудования реакторного острова для энергоблока №5 Хмельницкой АЭС, который будет строиться по американской технологии АР1000.

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