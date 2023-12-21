Украина и США подписали меморандум о сотрудничестве в области ядерной безопасности
Ядерные регуляторы Украины и Соединенных Штатов Америки (США) подписали Меморандум о сотрудничестве в области ядерной и радиационной безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции по ядерной и радиационной безопасности Украины.
С украинской стороны документа подписал и.о. главы Госатомрегулирования Олег Кориков, а со стороны Штатов - глава Комиссии ядерного регулирования Соединенных Штатов Америки (US NRС) Кристофер Т. Хенсон.
Что предусматривает Меморандум:
- продолжение и углубление сотрудничества,
- обмен опытом,
- взаимодействие между регулирующими органами стран о регулировании и надзоре за безопасностью и защищенностью ядерных установок и радиоактивных материалов, применением гарантий, влиянием на окружающую среду ядерных установок и радиоактивных материалов.
Такде в документе запланированы проекты совместных программ по ряду важных направлений в области ядерной и радиационной безопасности. Среди них:
- изучение практики США по оценке безопасности площадок АЭС, в частности, размещение малых модульных реакторов, с целью пересмотра и обновления соответствующих нормативных требований Украины;
- исследование безопасности реакторных установок США с использованием передовых технологий, которые могут быть применены в Украине;
- разработку руководства по оценке безопасности демонтажа конструкций объекта "Укрытие" под Новым безопасным конфайнментом;
- разработку методологии оценки безопасности упаковочных комплектов для перевозки радиоактивных материалов;
- поддержка деятельности Госатомрегулирования в плане усиления готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации;
- укрепление инфраструктуры Госатомрегулирования для обеспечения выполнения регуляторных функций в условиях военного положения;
- модернизацию системы учета источников ионизирующего излучения;
- изучение опыта регуляторной деятельности US NRC по выводу из эксплуатации добывающих и перерабатывающих объектов урановой отрасли.
Руководитель Госатомрегулирования Украины Кориков назвал подписание соответствующего меморандума "логическим продолжением того активного сотрудничества, которое сегодня реализуется между американским и украинским ядерными регуляторами".
Ранее в декабре сообщалось, что "Энергоатом" подписал соглашение с Westinghouse Electric Company о покупке оборудования реакторного острова для энергоблока №5 Хмельницкой АЭС, который будет строиться по американской технологии АР1000.
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