У Трампа назвали "недалекоглядною" відмову Зеленського підписати угоду про надра

Президент України Володимир Зеленський дав вказівку своїм міністрам не підписувати запропоновану Штатами угоду про доступ до рідкоземельних корисних копалин у країні, оскільки документ не пропонував майже нічого натомість. У Білому домі реагуючи на відмову, назвали рішення "недалекоглядним"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

За словами одного з чинних та одного з колишніх українських посадовців, пропозиція, яка стала ключовою частиною переговорів Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом на полях Мюнхенської безпекової конференції в п'ятницю, не передбачала жодних конкретних гарантій безпеки натомість.

"Я не дозволив міністрам підписати відповідну угоду, тому що, на мою думку, вона не готова захищати нас, наші інтереси", - заявив Зеленський.

Своєю чергою представник Ради нацбезпеки Білого дому Браян Г'юз сказав, що український президент "недалекоглядно оцінює чудову можливість, яку адміністрація Трампа надала Україні".

За його словами, угода щодо надр дасть змогу американським платникам податків відшкодувати гроші, відправлені Києву, і одночасно сприятиме розвитку економіки України.

Г'юз також сказав, що Білий дім вважає, що "обов'язкові економічні зв'язки зі Сполученими Штатами стануть найкращою гарантією проти майбутньої агресії та невід'ємною частиною міцного миру".

"США визнають це, росіяни визнають це, і українці повинні це визнати", - додав він.

При цьому джерело AP повідомило, що Зеленський і Венс не обговорювали деталі американського документа під час своєї зустрічі. За його словами, зустріч була "дуже гарною" і "змістовною", і Венс ясно дав зрозуміти, що їхньою з Трампом головною метою є досягнення міцного і тривалого миру.

"Зеленський зі свого боку сказав Венсу, що для справжнього миру Україна має зайняти "сильну позицію" під час початку переговорів, наголосив, що американські парламентарі мають приїхати в Україну, і що США, Україна та Європа мають сісти за стіл переговорів із Росією.