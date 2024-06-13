Україна та США домовилися створити підприємство для ремонту американської бронетехніки

Україна та США домовилися створити спільне підприємство для ремонту та обслуговування американської бронетехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укроборонпром".
Державна компанія "Українська оборонна промисловість" підписала меморандум про наміри створити спільне підприємство з Amentum Services. Це американська компанія, яка є однією з провідних компаній у сфері глобального проєктування, управління проєктами та інтеграції рішень.
Україна та США створять спільне підприємство з відновлення та технічного обслуговування бронетехніки американського виробництва.
Раніше представники Amentum Services відвідали підприємства "Укроборонпрому". Українські фахівці чекають від американських партнерів допомоги з отриманням технічної документації, обладнання та запчастин для ремонту та техобслуговування бойових броньованих машин.
Нагадаємо, Україна з німецьким оборонним концерном Rheinmetall домовилися про спільне виробництво бойових броньованих машин Lynx. Перша машина буде випущена вже цього року.
Також Україна та Rheinmetall запустили цех для ремонту пошкоджених під час бойових дій техніку.
Крім того, Україна отримала першу ліцензію на виробництво 155-мм снарядів "натівського" зразку. Це стало можливу після укладення угоди з франко-німецькою компанією KNDS.
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