Украина и США договорились создать предприятие для ремонта американской бронетехники

Украина и США договорились создать совместное предприятие по ремонту и обслуживанию американской бронетехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укроборонпром".
Государственная компания "Украинская оборонная промышленность" подписала меморандум о намерениях создать совместное предприятие с Amentum Services. Это американская компания, являющаяся одной из ведущих компаний в сфере глобального проектирования, управления проектами и интеграции решений.
Украина и США создадут совместное предприятие по возобновлению и техническому обслуживанию бронетехники американского производства.
Ранее представители Amentum Services посетили предприятия "Укроборонпрома". Украинские специалисты ждут от американских партнеров помощи с получением технической документации, оборудования и запчастей для ремонта и технического обслуживания боевых бронированных машин.
Напомним, Украина с немецким оборонным концерном Rheinmetall договорились о совместном производстве боевых бронированных машин Lynx. Первая машина будет выпущена уже в этом году.
Также Украина и Rheinmetall запустили цех для ремонта поврежденных во время боевых действий техники.
Кроме того, Украина получила первую лицензию на производство 155-мм снарядов "натовского" образца. Это стало возможным после заключения соглашения с франко-германской компанией KNDS.
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