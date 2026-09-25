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Україна та США домовилися повернутися до переговорів через 10 днів, - Зеленський

12:02 25.09.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Україна та США повернуться до переговорів через 10 днів. За цей час мають відбутися обговорення з європейськими партнерами та Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

Зеленський розповів про зустріч з президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорку.

За його словами, під час зустічі лідери проговорили загальні речі. Після цього переговорні групи України та США мали окрему довгу зустріч, де проговорювали деталі.

"Домовленість наступна - ми проінформуємо і поспілкуємось про деталі з європейською стороною, американці поговорять з росіянами і за 10 днів повернемось з тим чи іншим поглядом і з результатом", - повідомив президент.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на трьох невідкладних кроках у межах зусиль із деескалації війни Росії проти України та відновлення дипломатичних відносин із Москвою.

Йдеться про:

  • припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури;
  • відновлення функціонування "зернового коридору" у Чорному морі;
  • тристороння зустріч США-Україна-Росія, імовірно в Абу-Дабі.
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