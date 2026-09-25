Украина и США договорились вернуться к переговорам через 10 дней, - Зеленский

Зеленский рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

По его словам, во время встречи лидеры проговорили общие вещи. После этого у переговорных групп Украины и США была отдельная длинная встреча, где проговаривались детали.

"Договоренность следующая - мы проинформируем и пообщаемся о деталях с европейской стороной, американцы поговорят с россиянами и за 10 дней вернемся с тем или иным взглядом и с результатом", - сообщил президент.