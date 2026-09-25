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Украина и США договорились вернуться к переговорам через 10 дней, - Зеленский

12:02 25.09.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина и США вернутся к переговорам через 10 дней. За это время должно состояться обсуждение с европейскими партнерами и Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами.

Зеленский рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

По его словам, во время встречи лидеры проговорили общие вещи. После этого у переговорных групп Украины и США была отдельная длинная встреча, где проговаривались детали.

"Договоренность следующая - мы проинформируем и пообщаемся о деталях с европейской стороной, американцы поговорят с россиянами и за 10 дней вернемся с тем или иным взглядом и с результатом", - сообщил президент.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, администрация президента США Дональда Трампа настаивает на трех неотложных шагах в рамках усилий по деэскалации войны России против Украины и возобновлению дипломатических отношений с Москвой.

Речь идет о:

  • прекращение огня по энергетической инфраструктуре;
  • возобновление функционирования "зернового коридора" в Черном море;
  • трехсторонняя встреча США-Украина-Россия, предположительно в Абу-Даби.

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