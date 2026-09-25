Україна та США домовилися повернутися до переговорів через 10 днів, - Зеленський

Україна та США повернуться до переговорів через 10 днів. За цей час мають відбутися обговорення з європейськими партнерами та Росією.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

Зеленський розповів про зустріч з президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорку.

За його словами, під час зустічі лідери проговорили загальні речі. Після цього переговорні групи України та США мали окрему довгу зустріч, де проговорювали деталі.

"Домовленість наступна - ми проінформуємо і поспілкуємось про деталі з європейською стороною, американці поговорять з росіянами і за 10 днів повернемось з тим чи іншим поглядом і з результатом", - повідомив президент.