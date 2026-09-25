ua en ru
Пт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина и США договорились вернуться к переговорам через 10 дней, - Зеленский

12:02 25.09.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Украина и США договорились вернуться к переговорам через 10 дней, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина и США вернутся к переговорам через 10 дней. За это время должно состояться обсуждение с европейскими партнерами и Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами.

Зеленский рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

По его словам, во время встречи лидеры проговорили общие вещи. После этого у переговорных групп Украины и США была отдельная длинная встреча, где проговаривались детали.

"Договоренность следующая - мы проинформируем и пообщаемся о деталях с европейской стороной, американцы поговорят с россиянами и за 10 дней вернемся с тем или иным взглядом и с результатом", - сообщил президент.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, администрация президента США Дональда Трампа настаивает на трех неотложных шагах в рамках усилий по деэскалации войны России против Украины и возобновлению дипломатических отношений с Москвой.

Речь идет о:

  • прекращение огня по энергетической инфраструктуре;
  • возобновление функционирования "зернового коридора" в Черном море;
  • трехсторонняя встреча США-Украина-Россия, предположительно в Абу-Даби.
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Страны Ближнего Востока контактируют с РФ по перемирию в Черном море, - Зеленский
Страны Ближнего Востока контактируют с РФ по перемирию в Черном море, - Зеленский
Аналитика
У Польши нет другого врага, кроме России: интервью с послом Украины Василием Боднарем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир У Польши нет другого врага, кроме России: интервью с послом Украины Василием Боднарем