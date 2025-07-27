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Україна та Словенія досягли нової домовленості: про що йдеться

Неділя 27 липня 2025 02:32
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Україна та Словенія досягли нової домовленості: про що йдеться Фото: Україна та Словенія домовилися про відновлення регіонів (t.me/OleksiiKuleba)
Автор: Марія Рагуткіна

Україна та Словенія досягли нової домовленості щодо відновлення приофронтових регіонів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, передає РБК-Україна з посиланням на його заяву в Telegram.

За словами Кулеби, він провів переговори з міністром фінансів Словенії Клеменом Боштянчичем.

"У фокусі розмови – розвиток співпраці у відновленні та підтримці громад, залучення словенського бізнесу до українських проєктів та посилення технічної взаємодії між інституціями обох держав", - повідомив Кулеба.

За його словами, Словенія є послідовним партнером України, яка надає фінансову допомогу та безпосередню участь у низці проєктів - від гуманітарного розмінування до відновлення інфраструктури.

Він пояснив, що ця держава вже реалізує ініціативи в Харківській, Житомирській та Миколаївській областях. Йдеться про відновлення, будівництво реабілітаційних центрів та інших медичних закладів.

"Домовились про нові проєкти у сферах водопостачання, енергоефективності та комунальної інфраструктури для прифронтових регіонів. А також про участь словенських компаній у реконструкції пошкодженого житла, розвитку зеленої енергетики та управлінні відходами", - додав Кулеба.

Допомога Словенії Україні

Нагадаємо, Словенія приєдналася до чеської ініціативи щодо спільних закупівель великокаліберних боєприпасів за межами Євросоюзу для України. Любляна виділила мільйон євро.

У 2024 році Словенія передала Україні 26 бойових броньованих машин (ББМ), 3 бойові машини піхоти (БМП) і нову партію безпілотників.

Також Україна підписала угоду про гарантії безпеки зі Словенією.

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