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Україна та Словаччина планують спільне виробництво інженерної техніки, - Умєров

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна планує спільне зі словацькими підприємствами виробництво інженерної техніки. Зокрема, йдеться про машини для розмінування "Bozena".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, сьогодні в рамках міжурядових консультацій між Україною та Словаччиною обговорили важливі питання співпраці у сфері оборони. 

"Очікуємо нові оборонні контракти. Нещодавно ми підписали угоду про збільшення виробництва снарядів для України підприємством, виробничі потужності якого розташовані у Словаччині", - повідомив він.

Умєров також розповів, що в планах - спільне зі словацькими підприємствами виробництво інженерної техніки. Зокрема, розмінувальних машин "Bozena" з локалізацією виробництва в Україні. 

"Словаччина також готова надати власну інженерну техніку для розмінування, що прискорить очищення наших територій. Спільно працюємо над зміцненням безпеки наших кордонів", - додав міністр.

Зустріч Шмигаля та Фіцо

Нагадаємо, сьогодні, 7 жовтня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся зі словацьким колегою Робертом Фіцо, з урядом якого сьогодні провели другі міжурядові консультації.

Серед тем переговорів були інфраструктурні проєкти, енергетична безпека, український мирний план та питання євроінтеграції України.

Детальніше про зустріч Шмигаля та Фіцо - у матеріалі РБК-Україна.

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Міністерство оборони УкраїниРустем Умєров