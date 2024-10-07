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Украина и Словакия планируют совместное производство инженерной техники, - Умеров

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина планирует совместное со словацкими предприятиями производство инженерной техники. В частности, речь идет о машинах для разминирования "Bozena".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

По словам министра обороны Рустема Умерова, сегодня в рамках межправительственных консультаций между Украиной и Словакией обсудили важные вопросы сотрудничества в сфере обороны.

"Ожидаем новых оборонных контрактов. Недавно мы подписали соглашение об увеличении производства снарядов для Украины предприятием, производственные мощности которого расположены в Словакии", - сообщил он.

Умеров также рассказал, что в планах - совместное со словацкими предприятиями производство инженерной техники. В частности, машин для разминирования "Bozena" с локализацией производства в Украине.

"Словакия также готова предоставить собственную инженерную технику для разминирования, что ускорит очистку наших территорий. Совместно работаем над укреплением безопасности наших границ", - добавил министр.

Встреча Шмыгаля и Фицо

Напомним, сегодня, 7 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со словацким коллегой Робертом Фицо, с правительством которого провели вторые межправительственные консультации.

Среди переговоров были инфраструктурные проекты, энергетическая безопасность, украинский мирный план и вопросы евроинтеграции Украины.

Подробнее о встрече Шмыгаля и Фицо - в материале РБК-Украина.

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Министерство обороны УкраиныРустем Умеров