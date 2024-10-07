Украина и Словакия планируют совместное производство инженерной техники, - Умеров

По словам министра обороны Рустема Умерова, сегодня в рамках межправительственных консультаций между Украиной и Словакией обсудили важные вопросы сотрудничества в сфере обороны.

"Ожидаем новых оборонных контрактов. Недавно мы подписали соглашение об увеличении производства снарядов для Украины предприятием, производственные мощности которого расположены в Словакии", - сообщил он.

Умеров также рассказал, что в планах - совместное со словацкими предприятиями производство инженерной техники. В частности, машин для разминирования "Bozena" с локализацией производства в Украине.

"Словакия также готова предоставить собственную инженерную технику для разминирования, что ускорит очистку наших территорий. Совместно работаем над укреплением безопасности наших границ", - добавил министр.