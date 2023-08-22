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Україна та сім країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі

Вівторок 22 серпня 2023 21:24
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Україна та сім країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Вісім країн, серед яких і Україна, сьогодні приєдналися до останнього пакета санкцій Європейського союзу проти Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську раду.

"Рада додала 38 фізичних і 3 юридичних особи до списку фізичних і юридичних осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова йде про пакет санкцій ЄС проти Білорусі, який запровадили 3 серпня цього року.

Країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна та Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, члени Європейської економічної зони, приєднуються до цього рішення Ради.

"Вони стежитимуть за тим, щоб їхня національна політика відповідала цьому рішенню Ради. Європейський союз бере до відома це зобов'язання і вітає його", - додали у Єврораді.

Санкції проти Білорусі

Раніше видання Politico писало, що санкції Європейського союзу проти Білорусі стосуватимуться товарів подвійного призначення та авіазапчастин. За словами дипломатів ЄС, новий пакет санкцій включає 38 фізичних і трьох юридичних осіб.

Вже 3 серпня Рада ЄС запровадила нові обмежувальні заходи проти Білорусі у зв'язку з незаконним вторгненням Росії до України та у відповідь на причетність Мінська до агресії.

Нові заходи забезпечують тісніше узгодження санкцій ЄС щодо Росії та Білорусі та допоможуть забезпечити неможливість обходу російських санкцій через Білорусь.

Ці заходи поширюють заборону експорту до Білорусі низки особливо чутливих товарів та технологій, які сприяють військово-технічному прогресу Білорусі.

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