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Украина и семь стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси

Вторник 22 августа 2023 21:24
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Украина и семь стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Восемь стран, среди которых и Украина, сегодня присоединились к последнему пакету санкций Европейского союза против Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейский совет.

"Совет добавил 38 физических и 3 юридических лица в список физических и юридических лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о пакете санкций ЕС против Беларуси, который ввели 3 августа этого года.

Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к этому решению Совета.

"Они будут следить за тем, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - добавили в Евросовете.

Санкции против Беларуси

Ранее издание Politico писало, что санкции Европейского союза против Беларуси будут касаться товаров двойного назначения и авиазапчастей. По словам дипломатов ЕС, новый пакет санкций включает 38 физических и трех юридических лиц.

Уже 3 августа Совет ЕС ввел новые ограничительные меры против Беларуси в связи с незаконным вторжением России в Украину и ответ на причастность Минска к агрессии.

Новые меры обеспечивают более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Беларуси и помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций через Беларусь.

Эти меры распространяют запрет на экспорт в Беларусь ряда особенно чувствительных товаров и технологий, способствующих военно-техническому прогрессу Беларуси.

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