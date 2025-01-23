Україна та Швеція підпишуть угоду щодо співпраці компаній в сфері ОПК

Як відзначив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв під час зустрічі з головою управління випробувань та оцінки технічних систем шведської урядової постачальної агенції FMV Йоганом Аксельссоном, протиповітряна оборона (ППО) й боєприпаси сьогодні залишаються пріоритетами для України.

Сторони також обговорили розробку двосторонньої угоди щодо підтримки впровадження спільних проєктів у сфері ОПК й предметні пропозиції щодо їх створення.

Аксельссон, своєю чергою, заявив, що незабаром уряд Швеції може підтримати виділення нового пакета військової допомоги України, який буде найбільшим від початку повномасштабної війни. Підтримка, як очікується, передбачатиме також інвестиції в українське оборонне виробництво, зокрема для збільшення далекобійних спроможностей.

"Додатково українська та шведська сторони узгодили деталі реалізації контрактів щодо виробництва бронетехніки, зокрема шведських БМП CV-90. Планується налагодити партнерство для технічного обслуговування та ремонту цих бронемашин в Україні", - пише Міноборони.

Зокрема було обговорено забезпечення сталого зв'язку на полі бою. Швеція має інструменти супутникового зв’язку, які вже ефективно зарекомендували себе.