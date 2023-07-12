Україна та Швеція підписали угоду про обмін секретною інформацією
У Вільнюсі, де наразі проходить саміт Північноатлантичного Альянсу, Україна та Швеція підписали угоду про обмін, а також взаємний захист секретної інформації.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.
"Україна та Швеція підписали угоду про обмін та взаємний захист секретної інформації. Довіра є наріжним каменем міцного партнерства. А доступ до інформації - ключ до успіху", - відзначив Резніков.
Саміт у Вільнюсі
У Вільнюсі, з 11 по 12 липня, проходить дводенний саміт Північноатлантичного союзу, під час якого Україна бажала отримати сигнал про те, що вона стане наступним членом Альянсу після завершення війни з Росією.
Зрештою під час першого дня саміту країни-члени НАТО узгодили 3 елементи, які повинні наблизити інтеграцію України. Йдеться про:
- багаторічну програму допомоги Україні;
- створення органу Рада Україна - НАТО;
- скасування вимоги щодо виконання ПДЧ.
Агентство, зі свого боку, писало про те які країни виступили проти запрошення України до НАТО та чому окремі члени Альянсу й далі побоюються "ескалації".
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