Украина и Швеция подписали соглашение об обмене секретной информацией

В Вильнюсе, где проходит саммит Североатлантического Альянса, Украина и Швеция подписали соглашение об обмене, а также взаимную защиту секретной информации.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт .

"Украина и Швеция подписали соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации. Доверие является краеугольным камнем крепкого партнерства. А доступ к информации - ключ к успеху", - отметил Резников.

Саммит в Вильнюсе

В Вильнюсе, с 11 по 12 июля, проходит двухдневный саммит Североатлантического союза, в ходе которого Украина желала получить сигнал о том, что она станет следующим членом Североатлантического союза после завершения войны с Россией.

В конце концов во время первого дня саммита страны-члены НАТО согласовали 3 элемента, которые должны приблизить интеграцию Украины. Речь идет о:

многолетней программе помощи Украине;

создании органа Совет Украина - НАТО;

отмене требования по выполнению ПДЧ.

Агентство, со своей стороны, писало о том, какие страны выступили против приглашения Украины в НАТО и почему отдельные члены Альянса и дальше опасаются "эскалации".