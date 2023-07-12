Украина и Швеция подписали соглашение об обмене секретной информацией
В Вильнюсе, где проходит саммит Североатлантического Альянса, Украина и Швеция подписали соглашение об обмене, а также взаимную защиту секретной информации.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
"Украина и Швеция подписали соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации. Доверие является краеугольным камнем крепкого партнерства. А доступ к информации - ключ к успеху", - отметил Резников.
Саммит в Вильнюсе
В Вильнюсе, с 11 по 12 июля, проходит двухдневный саммит Североатлантического союза, в ходе которого Украина желала получить сигнал о том, что она станет следующим членом Североатлантического союза после завершения войны с Россией.
В конце концов во время первого дня саммита страны-члены НАТО согласовали 3 элемента, которые должны приблизить интеграцию Украины. Речь идет о:
- многолетней программе помощи Украине;
- создании органа Совет Украина - НАТО;
- отмене требования по выполнению ПДЧ.
Агентство, со своей стороны, писало о том, какие страны выступили против приглашения Украины в НАТО и почему отдельные члены Альянса и дальше опасаются "эскалации".
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