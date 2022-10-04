Україна та ще 2 країни готують спільну заявку на проведення чемпіонату світу

Трійка країн працює над спільною заявкою на проведення ЧС-2030. У разі перемоги в тендері Україна прийме матчі однієї з груп планетарного форуму.

Ідея взяти на себе такі зобов'язання схвалена українським президентом Володимиром Зеленським. Він нібито вже домовився з урядами Іспанії та Португалії про партнерство. Офіційне оголошення про спільну заявку може відбутися 5 жовтня у штаб-квартирі УЄФА.

Наразі президент ФІФА Джанні Інфантіно не отримав жодної заявки на проведення ЧС-2030. Зацікавлення у проведенні турніру, окрім Іспанії та Португалії, раніше проявляли Саудівська Аравія, Єгипет і Греція (групова заявка) та латиноамериканські держави.

У 2012 році Україна спільно з Польщею провела чемпіонат Європи. Поєдинки прийняли Донецьк, Київ, Львів і Харків. Матч-відкриття відбувався у Варшаві, а фінал – на НСК "Олімпійський" у столиці України.