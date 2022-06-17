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ФИФА выбрала города-хозяева ЧМ-2026

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Северная Америка, Пятница 17 июня 2022 10:00
ФИФА выбрала города-хозяева ЧМ-2026 Фото: Американские фанаты ждут объявления городов-хозяев ЧМ-2026 (fifa.com)
Автор: Антон Федорцив

Шестнадцать городов в Канаде, Соединенных Штатах и Мексике выбраны Международной федерацией футбола для проведения матчей чемпионата мира-2026. Впервые Мундиаль примут 3 страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

ФИФА обнародовала список городов-хозяев форума. Турнир состоится в США (11 городов), Мексике (3) и Канаде (2). Во избежание длительных перелетов все стадионы разделили на три географические зоны:

Запад: Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Гвадалахара

Центр: Канзас Сити, Даллас, Атланта, Хьюстон, Монтеррей, Мехико

Восток: Торонто, Бостон, Филадельфия, Майами, Нью-Джерси


Чемпионат мира-2026 станет первым Мундиалем, на котором сыграют 48 сборных. Такой шаг увеличит количество матчей турнира до 80-ти. Львиную долю из них – 60 поединков – примут США. На американских аренах, в частности, пройдут все матчи плей-офф, начиная с четвертьфиналов.

Все предыдущие чемпионаты принимала одна страна. Лишь ЧМ-2022 состоялся в Южной Корее и Японии. Те же Соединенные Штаты самостоятельно провели Мундиаль в 1994 году.

Напомним, что ФИФА представила официальный постер чемпионата мира-2022.

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