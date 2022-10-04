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Украина и еще 2 страны готовят совместную заявку на проведение чемпионата мира

Фото: Сборная Украины в плей-офф квалификации к ЧМ-2022 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

К заявке Испании и Португалии на проведение футбольного Мундиаля 2030 года решила присоединиться и Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Тройка стран работает над совместной заявкой на проведение ЧМ-2030. В случае победы в тендере, Украина примет матчи одной из групп планетарного форума.

Идея взять на себя такие обязательства одобрена украинским президентом Владимиром Зеленским. Он уже якобы договорился с правительствами Испании и Португалии о партнерстве. Официальное объявление о совместной заявке может состояться 5 октября в штаб-квартире УЕФА.

Президент ФИФА Джанни Инфантино пока не получил ни одной заявки на проведение ЧМ-2030. Интерес к проведению турнира, кроме Испании и Португалии, ранее проявляли Саудовская Аравия, Египет и Греция (групповая заявка) и латиноамериканские государства.

В 2012 году Украина совместно с Польшей провела чемпионат Европы. Поединки приняли Донецк, Киев, Львов и Харьков. Матч-открытие состоялся в Варшаве, а финал – на НСК "Олимпийский" в столице Украины.

К слову, летом ФИФА определилась с городами-хозяевами ЧМ-2026 в Канаде, Мексике и США.

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