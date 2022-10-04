Украина и еще 2 страны готовят совместную заявку на проведение чемпионата мира

Тройка стран работает над совместной заявкой на проведение ЧМ-2030. В случае победы в тендере, Украина примет матчи одной из групп планетарного форума.

Идея взять на себя такие обязательства одобрена украинским президентом Владимиром Зеленским. Он уже якобы договорился с правительствами Испании и Португалии о партнерстве. Официальное объявление о совместной заявке может состояться 5 октября в штаб-квартире УЕФА.

Президент ФИФА Джанни Инфантино пока не получил ни одной заявки на проведение ЧМ-2030. Интерес к проведению турнира, кроме Испании и Португалии, ранее проявляли Саудовская Аравия, Египет и Греция (групповая заявка) и латиноамериканские государства.

В 2012 году Украина совместно с Польшей провела чемпионат Европы. Поединки приняли Донецк, Киев, Львов и Харьков. Матч-открытие состоялся в Варшаве, а финал – на НСК "Олимпийский" в столице Украины.