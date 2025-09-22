ua en ru
Україна та Румунія скоординують дії через атаки РФ на прикордонні райони

Україна, Понеділок 22 вересня 2025 20:10
UA EN RU
Україна та Румунія скоординують дії через атаки РФ на прикордонні райони Фото: Олександр Сирський (t.me ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталія Кава

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Румунії генералом Георгіце Владом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Сирський написав у Telegram.

Сирський повідомив, що розповів румунському колезі про поточну ситуацію в районах ведення бойових дій та ключові потреби українських сил оборони. Вони обговорили й інші питання, що становлять спільний інтерес, зокрема у контексті загроз, пов’язаних із перетином українсько-румунського кордону засобами повітряного нападу російського агресора.

"Подякував в особі генерала Георгіце Влада керівництву Румунії та всьому румунському народу за стійку політичну підтримку України та військову допомогу нашій державі, тривалу співпрацю в інтересах оборони України та захисту демократії в Європі і світі", - зазначив Сирський.

Що сталося

Нагадаємо 13 серпня, росіяни знову намагалися атакувати Україну дронами. Тоді в повітряний простір Румунії залетів дрон, який фіксувався над Одеською областю.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російський дрон порушив повітряний простір Румунії і був там приблизно 50 хвилин.

У зв'язку з цим він закликав Захід не чекати, коли прилетить балістика, а навпаки, діяти превентивно. Зокрема, йдеться про спільний захист.

