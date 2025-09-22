Украина и Румыния скоординируют действия из-за атак РФ на приграничные районы

Как сообщает РБК-Украина , об этом Сырский написал в Telegram.

Сырский сообщил, что рассказал румынскому коллеге о текущей ситуации в районах ведения боевых действий и ключевых потребностях украинских сил обороны. Они обсудили и другие вопросы, представляющие общий интерес, в частности в контексте угроз, связанных с пересечением украинско-румынской границы средствами воздушного нападения российского агрессора.

"Поблагодарил в лице генерала Георгице Влада руководство Румынии и весь румынский народ за устойчивую политическую поддержку Украины и военную помощь нашему государству, длительное сотрудничество в интересах обороны Украины и защиты демократии в Европе и мире", - отметил Сырский.