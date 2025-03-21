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Україна та Росія на відстані кроку від повного припинення вогню, - Держдеп США

П'ятниця 21 березня 2025 12:26
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Україна та Росія на відстані кроку від повного припинення вогню, - Держдеп США Фото: Теммі Брюс, речниця Державного департаменту Сполучених Штатів Америки (x.com/StateDept)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) та Україна близькі до повного припинення вогню. Після цього можна буде говорити про міцний мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Державного департаменту Сполучених Штатів Америки (США) Теммі Брюс, яку цитує The Hill.

"Ми всього за крок до повного припинення вогню, і тоді ми зможемо почати говорити не просто про мир на тиждень або шість місяців, а про міцний мир, на який можуть покластися народи України, Росії і всього світу, і саме цьому Америка допомогла сприяти, і саме це ми продовжуємо робити щодня...", - заявила Брюс в ефірі програми “NewsNation Now”.

Можливе 30-денне перемир'я

У березні американська делегація запропонувала Києву запровадження 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту.

Зокрема це питання Штати обговорювали й з Росією. Диктатор Володимир Путін погодився на взаємну відмову сторін конфлікту від ударів на 30 днів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Водночас він висунув низку вимог до України.

Детальніше про те, про що домовилися сторони за версією Білого дому і версією Кремля - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Як відзначав президент Володимир Зеленський, вимоги Росії є спробою ворога послабити Україну.

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