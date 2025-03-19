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Зеленський: умови Путіна щодо 30-денного перемир'я - спроба послабити Україну

Середа 19 березня 2025 12:43
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Зеленський: умови Путіна щодо 30-денного перемир'я - спроба послабити Україну Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Умови диктатора Російської Федерації (РФ) Володимира Путіна щодо 30-денного перемир'я свідчать лише про продовження повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час пресконференції з лідером Фінляндії Александром Стуббом.

Як відзначив Зеленський, Росія хотітиме, щоб партнери припинили підтримку України, оскільки це означатиме послаблення позицій нашої країни.

"Коли ми говоримо про припинення допомоги, наприклад, важлива допомога - обмін розвідданими? Важлива. Що найголовніше? Що ми втрачаємо? Наприклад, ми втрачаємо точність польоту або виходу балістики. Для чого це Путіну, якщо він не хоче нас вбивати?", - пояснив Зеленський.

Він додав, що вимоги Путіна свідчать лише про продовження війни, у зв'язку з чим не потрібно йти на поступки в питанні допомоги України.

"Навпаки - треба посилювати допомогу Україні, тому що це сигнал, що Україна готова до будь-яких сюрпризів від росіян", - додав він.

Можливе 30-денне перемир'я

У березні, під час зустрічі американської та української делегації, Київ підтримав пропозицію Вашингтона щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту.

Зокрема це питання обговорював голова Білого дому Дональд Трамп під час телефонної розмови з диктатором Путіним. Останній погодився на взаємну відмову сторін конфлікту від ударів на 30 днів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Водночас він висунув ряд вимог, серед яких, наприклад, "зупинення примусової мобілізації в Україні", а також повне припинення іноземної підтримки.

Детальніше про те, про що домовилися сторони за версією Білого дому і версією Кремля - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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