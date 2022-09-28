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Україна та Росія ведуть переговори щодо обміну "всіх на всіх", - Буданов

Фото: Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Україна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна продовжує працювати над обміном полонених. Наразі ведуться переговори з Росією щодо обміну "всіх на всіх".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Під час зустрічі з представниками родин українських полонених Буданов відзначив, що переговорний процес щодо обміну військовополоненими є доволі виснажливим. Наприклад, останній обмін, коли до України повернулися 215 воїнів, готувався більше двох місяців.

"Кирило Буданов наголосив, що Україна продовжує працювати над обмінами полонених, ця робота ніколи не припиняється. Зокрема, тривають перемовини щодо обміну "всіх на всіх", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в рамках обміну полоненими вдалося звільнити 215 українських захисників, серед них 108 бійців "Азову" та 10 іноземців. Росії повернули кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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