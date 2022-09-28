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Украина и Россия ведут переговоры касаемо обмена "всех на всех", - Буданов

Фото: Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина продолжает работать над обменом пленных. В настоящее время ведутся переговоры с Россией касаемо обмена "всех на всех".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Во время встречи с представителями семей украинских пленных Буданов отметил, что переговорный процесс касаемо обмена военнопленными является достаточно изнурительным. К примеру, последний обмен, когда в Украину вернулись 215 воинов, готовился более двух месяцев.

"Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина продолжает работать над обменами пленных, эта работа никогда не прекращается. В частности, продолжаются переговоры по обмену "всех на всех", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в рамках обмена пленными удалось освободить 215 украинских защитников, среди них 108 бойцов "Азова" и 10 иностранцев. России вернули кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

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