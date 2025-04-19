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Україна та Росія провели великий обмін полоненими перед Великоднем

Фото: Україна та Росія провели обмін полоненим 19 квітня (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та Росія провели великий обмін полоненими у переддень Великодня, 19 квітня. З російського полону звільнили 277 захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Обмін полоненими відбувся напередодні одного з найважливіших християнських свят - Великодня. Україна повернула додому 277 воїнів.

Серед тих, кого вдалося звільнити з російського полону: воїни ЗСУ, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки в Донецькій, Херсонській, Запорізькій та Луганській областях.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що більшість з тих, кого вдалося повернути - це молодь після 2000 року народження. Зокрема, своїх рідних побачить сьогодні жінка-військовослужбовиця, яка перебували в неволі з травня 2022 року.

 

Також обмін прокоментував український омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Щаслива новина для всієї країни у переддень великого свята. Сьогодні відбувся 63-й обмін полоненими, в межах якого 246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном", - йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський зазначив, що загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини - воїнів та цивільних.

"Дякую всім, хто зробив можливим це повернення наших людей. Особливо вдячний Обʼєднаним Арабським Еміратам за посередництво", - резюмував президент.

Нагадаємо, що за день до цього видання Reuters повідомило, що Україна та РФ готують масштабний обмін полонених. За даними джерел видання, сторони готувалися до повернення близько 500 українських і російських полонених, а також 46 поранених військових. 

Reuters писало, що обмін мав відбутися за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.

 

 

Обміни полоненими

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з початку повномасштабної війни з російського полону було звільнено 4306 військовополонених і цивільних.

Останній обмін полоненими відбувся 19 березня 2025 року. Тоді з полону вдалося звільнити 175 воїнів, ще 22 захисники повернулися завдяки заходам поза обмінами.

Серед звільнених захисників були воїни ЗСУ, ВМС, нацгвардійці, тероборонівці, прикордонники. Вони потрапили у полон, захищаючи Маріуполь, "Азовсталь", Донецьку, Луганську, Херсонську, Миколаївську, Харківську та Запорізьку області. Також з полону повернули українців, які воювали у Сумській та Курській областях.

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