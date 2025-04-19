Украина и Россия провели большой обмен пленными перед Пасхой

Украина и Россия провели большой обмен пленными в канун Пасхи, 19 апреля. Из российского плена освободили 277 защитников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Обмен пленными состоялся накануне одного из важнейших христианских праздников - Пасхи. Украина вернула домой 277 воинов.
Среди тех, кого удалось освободить из российского плена: воины ВСУ, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой, Херсонской, Запорожской и Луганской областях.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что большинство из тех, кого удалось вернуть - это молодежь после 2000 года рождения. В частности, своих родных увидит сегодня женщина-военнослужащая, которая находились в неволе с мая 2022 года.
Также обмен прокомментировал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
"Счастливая новость для всей страны в канун большого праздника. Сегодня состоялся 63-й обмен пленными, в рамках которого 246 воинов возвращены в рамках обмена пленными, еще 31 человека удалось освободить вне обмена", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский отметил, что всего с начала полномасштабной войны удалось вернуть домой из российской неволи уже 4552 человека - воинов и гражданских.
"Спасибо всем, кто сделал возможным это возвращение наших людей. Особенно благодарен Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество", - резюмировал президент.
Напомним, что за день до этого издание Reuters сообщило, что Украина и РФ готовят масштабный обмен пленными. По данным источников издания, стороны готовились к возвращению около 500 украинских и российских пленных, а также 46 раненых военных.
Reuters писало, что обмен должен был состояться при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, с начала полномасштабной войны из российского плена было освобождено 4306 военнопленных и гражданских.
Последний обмен пленными состоялся 19 марта 2025 года. Тогда из плена удалось освободить 175 воинов, еще 22 защитника вернулись благодаря мероприятиям вне обменов.
Среди освобожденных защитников были воины ВСУ, ВМС, нацгвардейцы, теробороновцы, пограничники. Они попали в плен, защищая Мариуполь, "Азовсталь", Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Николаевскую, Харьковскую и Запорожскую области. Также из плена вернули украинцев, которые воевали в Сумской и Курской областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.