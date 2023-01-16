UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна та Росія працюють над масштабним обміном полоненими

Фото: омбудсмени України та РФ Дмитро Лубінець та Тетяна Москалькова на переговорах (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Валерія Поліщук

Україна та Росія працюють над масштабним обміном полоненими, під час якого можуть обміняти близько 1 тисячі людей.

Про це заявив омбудсмен Туреччини Сереф Малкок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Зокрема, вони обговорили питання обміну полоненими між Україною та РФ.

Раніше повідомлялося, що Ердоган має намір обговорити відкриття гуманітарного коридору для поранених із Зеленським та Путіним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТурцияОбмін полоненимиВійна Росії проти України