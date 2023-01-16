Україна та Росія працюють над масштабним обміном полоненими, під час якого можуть обміняти близько 1 тисячі людей.
Про це заявив омбудсмен Туреччини Сереф Малкок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.
Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Зокрема, вони обговорили питання обміну полоненими між Україною та РФ.
Раніше повідомлялося, що Ердоган має намір обговорити відкриття гуманітарного коридору для поранених із Зеленським та Путіним.
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