RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина и Россия работают над масштабным обменом пленными

Фото: омбудсмены Украины и РФ Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова на переговорах (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Валерия Полищук

Украина и Россия работают над масштабным обменом пленными, в ходе которого могут обменять около 1 тысячи человек.

Об этом заявил омбудсмен Турции Сереф Малкок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, они обсудили вопрос обмена пленными между Украиной и РФ.

Ранее сообщалось, что Эрдоган намерен обсудить открытие гуманитарного коридора для раненых с Зеленским и Путиным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияОбмен пленнымиВойна России против Украины