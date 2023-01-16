Украина и Россия работают над масштабным обменом пленными, в ходе которого могут обменять около 1 тысячи человек.
Об этом заявил омбудсмен Турции Сереф Малкок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.
Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, они обсудили вопрос обмена пленными между Украиной и РФ.
Ранее сообщалось, что Эрдоган намерен обсудить открытие гуманитарного коридора для раненых с Зеленским и Путиным.
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